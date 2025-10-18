المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بث مباشر بالفيديو.. قراءة فنية قبل مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:46 م 18/10/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، التي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

تغيير واحد.. تشكيل الأهلي في ظهور توروب الأول ضد إيجل نوار.. طالع التفاصيل من هنا

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على تشكيل الأهلي في مواجهة إيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه ييس توروب، تغييرًا واحدًا، في ظل غياب حسين الشحات للإصابة.

استبعاد 4 لاعبين.. دكة بدلاء الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي.. طالع التفاصيل من هنا

طالع بث مباشر بالفيديو عن مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا، عبر التالي:

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة إيجل نوار البوروندي، حيث تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا إيجل نوار البوروندي مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

50

نشاط هجومي لفريق ايجل نوار في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول والذي كان يعتمدوا فيه على الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg