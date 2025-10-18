يقدم موقع "يلا كورة" قراءة فنية قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، التي تقام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البوروندي، تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد بوجومبورا الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي

يظهر محمد الحاوي المحلل الفني بموقع "يلا كورة"، في ضيافة دينا زاهر، المذيعة بالموقع، للتعليق على تشكيل الأهلي في مواجهة إيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي الذي أعلنه ييس توروب، تغييرًا واحدًا، في ظل غياب حسين الشحات للإصابة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة إيجل نوار البوروندي، حيث تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.