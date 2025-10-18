المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بالنيران الصديقة.. الأهلي يسجل هدفه الأول في عهد ييس توروب أمام إيجل نوار (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:46 م 18/10/2025
الأهلي وإيجل نوار

الأهلي وإيجل نوار

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل أهدافه في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب أمام إيجل نوار البوروندي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 36 والتي شهدت الهدف الأول لصالح الأهلي.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة بين بن رمضان ومحمد هاني ثم تمريرة أرضية قوية سجلها مدافع إيجل نوار بالخطأ في مرماه.

وكان الأهلي تعاقد مع الدنماركي ييس توروب منذ أيام بعد نهاية الفترة المؤقتة لعماد النحاس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

 

الاهلي مباراة الاهلي ماتش الاهلي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي بث مباشر الاهلي مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراه الاهلي القادمه القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و ايجل نوار

