افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل أهدافه في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب أمام إيجل نوار البوروندي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار على استاد بوجومبورا الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 36 والتي شهدت الهدف الأول لصالح الأهلي.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة بين بن رمضان ومحمد هاني ثم تمريرة أرضية قوية سجلها مدافع إيجل نوار بالخطأ في مرماه.

وكان الأهلي تعاقد مع الدنماركي ييس توروب منذ أيام بعد نهاية الفترة المؤقتة لعماد النحاس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار على استاد القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.