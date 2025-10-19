المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. بيراميدز بطل السوبر.. وفوز الأهلي والزمالك في أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:37 ص 19/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

نشر يلا الكورة العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تتويج بيراميدز بالسوبر الأفريقي، وفوز الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية.

وإليكم أبرز الموضوعات:

ثأر انتظر 5 سنوات.. بيراميدز يتوج بالسوبر الأفريقي أمام نهضة بركان (فيديو)

نجح نادي بيراميدز في التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، بالتفوق (1-0) في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، مساء اليوم السبت.

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها الأفريقية.. الزمالك يسحق ديكيداها بسداسية في الكونفدرالية (فيديو)

حقق نادي الزمالك فوزًا ساحقًا على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بسداسية دون رد، في ذهاب لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

المهمة الأولى لتوروب.. نسر الأهلي يبدأ رحلة الثالثة عشر بالفوز على إيجل نوار (فيديو)

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب أمام إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب.

بعد دقائق من لقاء تشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة بوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

غادر بين الشوطين.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة شريف أمام إيجل نوار

كشف النادي الأهلي عبر بيان رسمي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة المهاجم محمد شريف التي أجبرته على مغادرة مباراة إيجل نوار البوروندي بين الشوطين.

الأهلي والزمالك وبيراميدز.. ثلاثي مصر يؤكد العقدة أمام الفرق المغربية

نجح فريق بيراميدز في ترسيخ عقدة الأندية المصرية بالنسبة للمغاربة بعد حصد كأس السوبر الأفريقي 2025 أمام نهضة بركان.

تقارير: محلل أداء ألبورج الدنماركي سينضم إلى جهاز توروب في الأهلي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نيكلاس أوربيك، رئيس قسم تحليل الأداء في نادي ألبورج الدنماركي، سوف ينضم إلى جهاز ييس توروب في تدريب الأهلي.

توروب: كرة القدم الحديثة لا تعرف معنى "المباراة السهلة".. وغير راضٍ عن أداء الأهلي بالشوط الثاني

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره، مع الفريق على حساب إيجل نوار البوروندي.

الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا السوبر الأفريقي الكونفدرالية ملف يلا كورة بيراميدز

