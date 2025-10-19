نشر يلا الكورة العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تتويج بيراميدز بالسوبر الأفريقي، وفوز الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية.

وإليكم أبرز الموضوعات:

نجح نادي بيراميدز في التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2025 على حساب نهضة بركان المغربي، بالتفوق (1-0) في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، مساء اليوم السبت.

حقق نادي الزمالك فوزًا ساحقًا على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بسداسية دون رد، في ذهاب لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الذهاب أمام إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب.

أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

كشف النادي الأهلي عبر بيان رسمي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة المهاجم محمد شريف التي أجبرته على مغادرة مباراة إيجل نوار البوروندي بين الشوطين.

نجح فريق بيراميدز في ترسيخ عقدة الأندية المصرية بالنسبة للمغاربة بعد حصد كأس السوبر الأفريقي 2025 أمام نهضة بركان.

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نيكلاس أوربيك، رئيس قسم تحليل الأداء في نادي ألبورج الدنماركي، سوف ينضم إلى جهاز ييس توروب في تدريب الأهلي.

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز الأول في مشواره، مع الفريق على حساب إيجل نوار البوروندي.