كلام فى الكورة
قادمة من بوروندي.. بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على إيجل نوار

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:25 ص 19/10/2025
الأهلي

الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة فجر اليوم الأحد، بعد الفوز الفوز إيجل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي أمام إيجل نوار، بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحتاج الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي نظيره إيجل نوار، يوم 25 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة في مباراة الإياب.

وخاض الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ييس توروب. 

ويبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلي لمنافسات الدوري المصري، بعد 18 يومًا من التوقف، حيث إن آخر مباراة لعبها كانت أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المصري البورسيعيدي صاحب الصدارة بـ 18 نقطة.

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا بوروندي إيجل نوار

التعليقات

