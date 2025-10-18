كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، التي تعرض لها خلال مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "الفحص الطبي أثبت إصابة محمد شريف بشد في العضلة الضامة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب من أسبوعين لثلاثة أسابيع.".

وتابع: "الجهاز الطبي سيبدأ من اليوم في وضع برنامج تأهيلي وعلاجي للاعب، والذي لم يحسم موقفه من المشاركة في كأس السوبر المصري حتى الآن، لكن تبدو حظوظه ضعيفة في اللحاق بالبطولة".

وكان محمد شريف قد تعرض للإصابة خلال مواجهة إيجل نوار البوروندي، في الشوط الأول من لقاء ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي استبدال مهاجم الفريق، والدفع بالسلوفيني جراديشار مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وتفوق الأهلي في لقاء الذهاب خارج ملعبه، على حساب إيجل نوار، بهدف دون رد، سجله لاعب أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه، بعد عرضية من محمد هاني.