المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اتحاد الكرة يكشف.. حقيقة مكافآت التأهل لكأس العالم وتعيينات المنتخبات الوطنية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:16 م 20/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة، عن حقيقة إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، وكذلك المكافآت المالية للمنتخب بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية.

وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا يوضخ فيه حقيق ما يثار حول التعيينات والمكافآت المالية للمنتخب.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لكل ما يتردد حول اجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن".

"ويهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية".

ومن المفترض أن يعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي، على تجهيز المنتخب الأولمبي، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية 2028.

وكان منتخب الشباب قد ودع بطولة كأس العالم 2025، من دور المجموعات.

 

منتخب مصر اتحاد الكرة كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg