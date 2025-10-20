كشف اتحاد الكرة، عن حقيقة إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، وكذلك المكافآت المالية للمنتخب بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية.

وأصدر اتحاد الكرة، بيانًا يوضخ فيه حقيق ما يثار حول التعيينات والمكافآت المالية للمنتخب.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا صحة لكل ما يتردد حول اجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن".

"ويهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية".

ومن المفترض أن يعمل اتحاد الكرة في الوقت الحالي، على تجهيز المنتخب الأولمبي، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية 2028.

وكان منتخب الشباب قد ودع بطولة كأس العالم 2025، من دور المجموعات.