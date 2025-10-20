المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 2
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 2
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: تغيير موعد مباراتي بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

06:06 م 20/10/2025
بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تغيير موعد مباراتي بيراميدز ضد نظيره التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز كان قد توج بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0).

تأجيل مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، كان أيضًا قد استهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الجيش الرواندي، في إطار دور الـ64، ليواجه التأمين الإثيوبي في الدور التالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، إن كاف قرر تأجيل مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32، لتقام يوم الأحد المقبل، بدلًا من السبت.

أضاف المصدر أن المباراة تم نقلها لتقام في رواندا بدلًا من إثيوبيا، لعدم صلاحية الملاعب في أديس أبابا لاستضافة المباراة.

كما أشار المصدر إلى أن مباراة الإياب تغير موعدها أيضًا، حيث أصبحت يوم 1 نوفمبر المقبل، على ملعب الدفاع الجوي في مصر.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز التأمين الإثيوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الشرطة

الشرطة

1 2
الاتحاد

الاتحاد

37

ضغط متواصل من جانب فريق الاتحاد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg