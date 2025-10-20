قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تغيير موعد مباراتي بيراميدز ضد نظيره التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز كان قد توج بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي انتهت بنتيجة (1-0).

تأجيل مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، كان أيضًا قد استهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الجيش الرواندي، في إطار دور الـ64، ليواجه التأمين الإثيوبي في الدور التالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، إن كاف قرر تأجيل مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32، لتقام يوم الأحد المقبل، بدلًا من السبت.

أضاف المصدر أن المباراة تم نقلها لتقام في رواندا بدلًا من إثيوبيا، لعدم صلاحية الملاعب في أديس أبابا لاستضافة المباراة.

كما أشار المصدر إلى أن مباراة الإياب تغير موعدها أيضًا، حيث أصبحت يوم 1 نوفمبر المقبل، على ملعب الدفاع الجوي في مصر.