أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة من 10 أندية مرشحة لجائزة أفضل ناد (للرجال) في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد وجود بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والمتوج مؤخرا بكأس السوبر القاري، بينما غاب عنها الأهلي.

هل ظُلم الأهلي باستبعاده من جائزة "كاف"؟

وضمت القائمة الرباعي الذي تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي (نهضة بركان المغربي وشباب قسنطينة الجزائري وستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني)

بينما تم ترشيح 3 أندية تأهلت للمربع الذهبي بنسخة الموسم الماضي من دوري الأبطال، وهي ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، بجانب بيراميدز، بينما ظل الأهلي، الذي تأهل لنفس الدور، هو الاستثناء الوحيد.

وبخلاف 7 متأهلين لنصف نهائي بطولتي الأندية الموسم الماضي، تم ترشيح شباب بلوزداد الجزائري، الذي ودع دوري الأبطال الموسم الماضي بعدما حل في المركز الثالث بمجموعة الأهلي، بجانب الهلال السوداني الذي أقصاه الفريق الأحمر من ربع النهائي.

كما تم ترشيح أسيك ميموزا الإيفواري، الذي ودع الكونفدرالية من ربع النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي خسر لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي بالخروج من نصف النهائي على يد صنداونز.

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

