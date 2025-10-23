كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن اسناد مباراة نهضة بركان المغربي مع أهلي طرابلس الليبي، لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

ومن المقرر أن يلعب نهضة بركان مع أهلي طرابلس، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب طرابلس الدولي، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" حدد الطاقم التحكيمي الذي سيقود المواجهة المرتقبة بين نهضة بركان ومضيفه الأهلي طرابلس.

وأضاف الموقع وفقا لمصادره أن طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، لإدارة المباراة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثانٍ، فيما أُوكلت مهمة الحكم الرابع إلى محمود ناجي

ويحاول نادي نهضة بركان المغربي العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الليبية، لدخول مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة، وتعويض هزيمته في السوبر الأفريقي أمام بيراميدز.

وأدار أمين عمر 8 مباريات في الموسم الحالي 2025-26، في بطولة الدوري المصري الممتاز أشهر خلالهم 40 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء، واحتسب ركلة جزاء واحدة.