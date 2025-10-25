يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى مختلف البطولات، يأتي في مقدمتها مباراة النادي الأهلي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدول مباريات اليوم السبت بالكامل.. طالع من هنا

أبرز مباريات اليوم

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي - إيجل نوار (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الجيش الملكي المغربي - حوريا كوناكري (10 مساءً).

الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود - غزل المحلة (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

مودرن سبورت - المقاولون العرب (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي - سندرلاند (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

مانشستر يونايتد - برايتون (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

برينتفورد - ليفربول (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

جيرونا - ريال أوفييدو (3 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

أتلتيك بلباو - خيتافي (7:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

نابولي - إنتر ميلان (7 مساءً) عبر Starz Play.

الدوري الفرنسي

بريست - باريس سان جيرمان (6 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

لانس - مارسيليا (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ - بايرن ميونيخ (4:30 مساءً).

بروسيا دورتموند - كولن (9:30 مساءً).

الدوري السعودي

القادسية - الأخدود (5:40 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الحزم - النصر (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.