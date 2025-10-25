لقطات من استعدادات الأهلي لمباراة الإياب ضد إيجل نوار (صور)

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقبة إيجل نوار بطل بوروندي في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف المارد الأحمر عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 58.

وكان الأهلي تفوق على إيجل نوار ذهابًا بنتيجة 1-0، ليعبر إلى دور المجموعات بـ2-0 بمجموع مباراتي دور الـ32.

هتافات إلى ييس توروب

قبل انطلاق المباراة، تلقى المدرب الدنماركي ييس توروب هتافات من جماهير الأهلي والتي ظلت تردد اسمه.

ورد توروب بالتحية إلى الجماهير واضعًا يديه على رأسه كنوع من توجيه الشكر والتقدير، بالإضافة إلى التصفيق لهم.

رد فعل جراديشار

ربما كانت اللقطة الأبرز في اللقاء هي طرد مهاجم الأهلي جراديشار بعد 16 دقيقة في قرار تحكيمي غريب وأثار اندهاش الجميع.

وظهرت علامات الاستغراب والدهشة على وجه جراديشار قبل أن يغادر ملعب المباراة.