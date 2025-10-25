المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

2 1
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

2 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تحية توروب ورد فعل جراديشار.. لقطات من مباراة الأهلي وإيجل نوار (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:46 م 25/10/2025
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg
  • عرض 21 صورة
    galleryImg

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقبة إيجل نوار بطل بوروندي في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتصر الأهلي على إيجل نوار بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف المارد الأحمر عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 58.

وكان الأهلي تفوق على إيجل نوار ذهابًا بنتيجة 1-0، ليعبر إلى دور المجموعات بـ2-0 بمجموع مباراتي دور الـ32.

بـ 10 لاعبين.. الأهلي يتأهل إلى مجموعات الأبطال على حساب إيجل نوار (فيديو)

هتافات إلى ييس توروب

قبل انطلاق المباراة، تلقى المدرب الدنماركي ييس توروب هتافات من جماهير الأهلي والتي ظلت تردد اسمه.

ورد توروب بالتحية إلى الجماهير واضعًا يديه على رأسه كنوع من توجيه الشكر والتقدير، بالإضافة إلى التصفيق لهم.

رد فعل جراديشار

ربما كانت اللقطة الأبرز في اللقاء هي طرد مهاجم الأهلي جراديشار بعد 16 دقيقة في قرار تحكيمي غريب وأثار اندهاش الجميع.

وظهرت علامات الاستغراب والدهشة على وجه جراديشار قبل أن يغادر ملعب المباراة.

تابع لقطات مباراة الأهلي وإيجل نوار من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي دوري ابطال افريقيا الاهلي جراديشار مباريات الاهلي توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

2 1
ليفربول

ليفربول

59

بعد الاستماع لحكم تقنية الفيديو .. الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرينتفورد بعد عرقلة من فان دايك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg