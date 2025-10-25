أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، تقدمه بتظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الفريق الأحمر ضد إيجل نوار البوروندي.

وكان الأهلي قد انتصر مساء أمس السبت، على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 1-0 في بوروندي، ليحسم الفريق الأحمر تأهله إلى دور المجموعات للمرة الـ11 على التوالي.

وشهدت هذه المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، حالة طرد لنيتس جراديشار، في الدقيقة 15، نتيجة احتكاك بسيط مع لاعب إيجل نوار.

وجاء بيان الأهلي بسبب حالة الطرد وقرارات حكم المباراة كالتالي:

أرسل النادي اليوم تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الأهلي و«إيجل نوار» البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال.

جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار». وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي «أحمد رمضان بيكهام»، وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد.

وطلب الأهلي في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.