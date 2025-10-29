المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم حكام من مدغشقر يدير مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:55 م 29/10/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أخطره بطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق مع التأمين الاثيوبي التي تقام مساء غد الخميس بإستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري اليوم الاربعاء أن المباراة يديرها طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا.

ويعاون الحكم الأثيوبي ديمبانانا أنديالفيلو، المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.

دوري الأبطال بيراميدز

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

