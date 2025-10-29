أعلن نادي بيراميدز المصري أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أخطره بطاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الفريق مع التأمين الاثيوبي التي تقام مساء غد الخميس بإستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري اليوم الاربعاء أن المباراة يديرها طاقم حكام من مدغشقر بقيادة الحكم ريفولالا ماندا.

ويعاون الحكم الأثيوبي ديمبانانا أنديالفيلو، المساعد الأول، وروملد برودو المساعد الثاني، وإيلفياس لومنسون، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب أداء طاقم الحكام التوجولي كومي كونيوه.