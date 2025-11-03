تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وتُسحب اليوم الاثنين، قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

وتترقب الأندية المصرية الأربعة المشاركة في البطولتين مراسم القرعة لمعرفة منافسيها في دور المجموعات من البطولة.

ويتواجد ناديا الأهلي وبيراميدز في قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2025-2026.

بينما يتواجد فريقا الزمالك والمصري في قرعة دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025-2026.

موعد والقناة الناقلة لقرعتي مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

سيبدأ بث حفل سحب القرعة الخاصة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة 1 ظهر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

وتنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، اليوم الإثنين، عبر قنوات "أون سبورت" و"بي إن سبورت" الإخبارية المفتوحة.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.