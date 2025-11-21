حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان غقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2025.

وحسبما أشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الحفل سيقام يوم 19 نوفمبر الجاري، في المملكة المغربية للمرة الرابعة على التوالي.

وسبق وأعلن كاف عن المرشجين لجوائز الأفضل عن عام، حيث يتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مع أسماء عديدة أهمها أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.

أما جائزة أفضل لاعب محلي فيتنافس عليها عدد كبير من النجوم لكن أبرزهم الثنائي فيسون ماييلي، لاعب بيراميدز، وإمام عاشور، لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، بالإضافة إلى البوركيني بلاتي توريه، والظهير المغربي محمد الشيبي.

أما جائزة أفضل حارس داخل القارة السمراء شهدت تواجد حارس فريق بيراميدز أحمد الشناوي، والذي ينافس السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني آندريه أونانا.

بدوره، سيدخل نادي بيراميدز في منافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث استطاع الفريق "السماوي" أن يتوج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بينما لم يتواجد الأهلي والزمالك في المنافسة.

وعلى مستوى المدربين، دخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضمن المرشحين لجائزة الأفضل بعد قيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2026.

وتشهد هذه المنافسة تواجد المدرب الكرواتي، المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والذي قاد فريقه للفوز بالثنائية الأفريقية: دوري الأبطال والسوبر.

ويتواجد المنتخب المصري مرشحًا لجائزة أفضل منتخب، حيث يتنافس مع العديد من المنتخبات، من أبرزها منتخبا المغرب، سواء الفريق الأول أو منتخب تحت 20 عامًا.