المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح وإمام عاشور وبيراميدز.. تقارير مغربية تكشف موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:13 م 03/11/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد ومكان غقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2025.

وحسبما أشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الحفل سيقام يوم 19 نوفمبر الجاري، في المملكة المغربية للمرة الرابعة على التوالي.

وسبق وأعلن كاف عن المرشجين لجوائز الأفضل عن عام، حيث يتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مع أسماء عديدة أهمها أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي.

أما جائزة أفضل لاعب محلي فيتنافس عليها عدد كبير من النجوم لكن أبرزهم الثنائي فيسون ماييلي، لاعب بيراميدز، وإمام عاشور، لاعب الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، بالإضافة إلى البوركيني بلاتي توريه، والظهير المغربي محمد الشيبي.

أما جائزة أفضل حارس داخل القارة السمراء شهدت تواجد حارس فريق بيراميدز أحمد الشناوي، والذي ينافس السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي ياسين بونو، والكاميروني آندريه أونانا.

بدوره، سيدخل نادي بيراميدز في منافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث استطاع الفريق "السماوي" أن يتوج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بينما لم يتواجد الأهلي والزمالك في المنافسة.

وعلى مستوى المدربين، دخل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، ضمن المرشحين لجائزة الأفضل بعد قيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2026.

وتشهد هذه المنافسة تواجد المدرب الكرواتي، المدير الفني لفريق بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والذي قاد فريقه للفوز بالثنائية الأفريقية: دوري الأبطال والسوبر.

ويتواجد المنتخب المصري مرشحًا لجائزة أفضل منتخب، حيث يتنافس مع العديد من المنتخبات، من أبرزها منتخبا المغرب، سواء الفريق الأول أو منتخب تحت 20 عامًا.

مباراة بيراميدز القادمة
كاف صلاح أحمد الشناوي بيراميدز إمام عاشور أفضل لاعب في أفريقيا صحيفة المنتخب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg