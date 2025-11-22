يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل، يوم السبت المقبل في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي، تدريباته بالأمس السبت على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، عقب نهائي السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري، على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 2-0، يوم الأحد الماضي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ومع عودة الأهلي، إلى المنافسات من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، فهناك بعض التحديات التي ستواجه المدرب الدنماركي ييس توروب.

وعلى الرغم من النشوة والدفعة التي حصل عليها توروب، بعد تتويجه بأولى ألقابه مع الأهلي، إلا أن فترة التوقف الدولي، قد تأتي بظلالها على الفريق.

وهناك بعض التحديات التي ستواجه توروب، ويجب التغلب عليها قبل لقاء شبيبة القبائل.

الإصابات

ويعاني الأهلي من بعض الإصابات والغيابات قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، لكن مستشفى الأهلي استقبلت إصابات جديدة.

وتعرض أحمد السيد زيزو، للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام أوزبكستان الودية، يوم الجمعة الماضي.

وكشف منتخب مصر، عن معاناة زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة للركبة، دون الكشف عن مدة غيابه.

بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، وياسين مرعي، ومحمد الشناوي.

تراجع الأداء

على الرغم من ظهور الأهلي بمستوى مميز مع توروب، قبل فترة التوقف الدولي، إلا أن ظهور الفريق بنفس المستوى غير مضمون في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

كما أن معظم أداء الفرق تتأثر دائمًا بعد كل فترة توقف دولي.