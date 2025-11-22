المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بين نشوة السوبر وتأثير "فيروس" فيفا.. تحدي جديد لـ توروب أمام شبيبة القبائل الجزائري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:34 م 16/11/2025
ييس توروب

توروب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه شبيبة القبائل، يوم السبت المقبل في السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي، تدريباته بالأمس السبت على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، عقب نهائي السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري، على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 2-0، يوم الأحد الماضي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

ومع عودة الأهلي، إلى المنافسات من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، فهناك بعض التحديات التي ستواجه المدرب الدنماركي ييس توروب.

وعلى الرغم من النشوة والدفعة التي حصل عليها توروب، بعد تتويجه بأولى ألقابه مع الأهلي، إلا أن فترة التوقف الدولي، قد تأتي بظلالها على الفريق.

وهناك بعض التحديات التي ستواجه توروب، ويجب التغلب عليها قبل لقاء شبيبة القبائل.

الإصابات

ويعاني الأهلي من بعض الإصابات والغيابات قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، لكن مستشفى الأهلي استقبلت إصابات جديدة.

وتعرض أحمد السيد زيزو، للإصابة خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام أوزبكستان الودية، يوم الجمعة الماضي.

وكشف منتخب مصر، عن معاناة زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة للركبة، دون الكشف عن مدة غيابه.

بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، وياسين مرعي، ومحمد الشناوي.

تراجع الأداء

على الرغم من ظهور الأهلي بمستوى مميز مع توروب، قبل فترة التوقف الدولي، إلا أن ظهور الفريق بنفس المستوى غير مضمون في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق.

كما أن معظم أداء الفرق تتأثر دائمًا بعد كل فترة توقف دولي. 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري الزمالك دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg