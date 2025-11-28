المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلي في المغرب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:13 م 16/11/2025
طارق قنديل

طارق قنديل

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقام طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، وفقاً لبيان أصدره النادي الأهلي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، برفقة أندية شبيبة القبائل، الجيش الملكي ويانج أفريكانز.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة يوم 22 نوفمبر الجاري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي طارق قنديل

