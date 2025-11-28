قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقام طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، وفقاً لبيان أصدره النادي الأهلي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، برفقة أندية شبيبة القبائل، الجيش الملكي ويانج أفريكانز.

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة يوم 22 نوفمبر الجاري.