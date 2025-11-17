المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جاهز لاستضافة لقاء الزمالك والمصري.. كاف يعتمد ملعب برج العرب بالمسابقات الأفريقية (مستند)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:54 م 17/11/2025
الأهلي - المصري

الأهلي والمصري على ملعب برج العرب

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بصورة رسمية، على استضافة ملعب "برج العرب" بالإسكندرية للمباريات سواء على المستوى الأفريقي أو الدولي في الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري، بعد الزيارة التي قامت بها لجنة من "كاف" واتحاد الكرة.

وقرر "كاف" بعد ذلك الموافقة على استضافة ملعب "برج العرب" مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية.

وتشهد النسخة الحالية من المسابقات القارية على مستوى الأندية تواجد أربعة أندية مصرية في مرحلة المجموعات.

ويخوض الأهلي وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الفريق الأحمر على ملعب "استاد القاهرة".

في المقابل، يخوض فريق بيراميدز - بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي - مبارياته على ملعب "الدفاع الجوي".

أما فريق الزمالك فيشارك في مسابقة الكونفدرالية ومعه في المجموعة فريق المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك مبارياته على ملعب "استاد القاهرة"، أما فريق المصري البورسعيدي فيلعب على ملعب "السويس".

وبذلك أصبح ملعب "برج العرب" جاهزًا لاستضافة مباراتي الزمالك والمصري في مرحلة المجموعات بدلاً من إقامتها في السويس.

الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا كاف الكونفدرالية

