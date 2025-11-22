شارك الثنائي أشرف داري وياسين مرعي، لاعبا النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب أشرف داري عن صفوف الأهلي في الوقت الحالي بسبب إصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما تعرض ياسين مرعي لإصابة بإجهاد عضلي خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الثنائي أشرف داري وياسين مرعي قد شاركا بالفعل في التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين، لتتأكد جاهزيتهما للمباريات القادمة للأهلي.

الأهلي يبدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، بمواجهة شبيبة القبائل، في لقاء يستضيفه استاد القاهرة الدولي، ثم يتجه إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في ثاني جولات دوري الأبطال.

وسيعد الأهلي لبطولة الدوري المصري يوم 19 يناير المقبل، عندما يلتقي مع فريق طلائع الجيش في الجولة الـ15 للمسابقة المحلية.