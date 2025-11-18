أكد مصدر داخل النادي الأهلي على انتظام لاعبي الفريق الدوليين في المران المقرر إقامته غدًا الأربعاء، كاشفًا موقف بعض الإصابات من مباراة شبيبة القبائل القادمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "زيزو سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة شبيبة القبائل".

وأضاف: "حتي الآن هناك صعوبة في لحاق تريزيجيه بالمباراة والأقرب هو استبعاده من القائمة وياسين مرعي حالته جيدة ويمكنه اللحاق بالمباراة".

واختتم: "أشرف داري انتظم في جزء من المران الجماعي أمس لكن هناك اتجاه في الأهلي لعدم الاستعجال وبالتالي تواجده في قائمة المباراة غير واضح حتي الأن".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت القادم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.