مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

زيزو وتريزيجيه.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف المصابين من مباراة شبيبة القبائل

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:45 م 18/11/2025
الأهلي

الأهلي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي على انتظام لاعبي الفريق الدوليين في المران المقرر إقامته غدًا الأربعاء، كاشفًا موقف بعض الإصابات من مباراة شبيبة القبائل القادمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "زيزو سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة شبيبة القبائل".

وأضاف: "حتي الآن هناك صعوبة في لحاق تريزيجيه بالمباراة والأقرب هو استبعاده من القائمة وياسين مرعي حالته جيدة ويمكنه اللحاق بالمباراة".

واختتم: "أشرف داري انتظم في جزء من المران الجماعي أمس لكن هناك اتجاه في الأهلي لعدم الاستعجال وبالتالي تواجده في قائمة المباراة غير واضح حتي الأن".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت القادم على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

