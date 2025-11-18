المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافسة صلاح وحكيمي وحضور بيراميدز.. كاف يستعد للكشف عن جوائز الأفضل في 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:36 م 18/11/2025
كاف

صورة شعار حفل توزيع جوائز الأفضل

تترقب الجماهير المصرية حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي ستقام في الثامنة مساء الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد في جامعة محمد السادس.

وتبدأ فعاليات الحفل بداية من الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تنتهي بتسليم جائزة أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعبة أفريقية لعام 2025.

ويتنافس المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب أفريقي مع الثنائي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وفيكتور أوسيمين، لاعب فريق جالاتا سراي التركي.

كما أن الجماهير المصرية يهمها التعرف على أفضل لاعب داخل القارة السمراء، حيث يتنافس عليها الثنائي فيستون ماييلي، ومحمد الشيبي، لاعبا بيراميدز، ويتنافس عليها أيضًا أسامة لمليوي، لاعب نهضة بركان.

وفي جائزة أفضل نادي في أفريقيا يتنافس فريق بيراميدز الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، مع نهضة بركان وصنداونز الجنوب أفريقي.

كيف تشاهد الحفل؟

ومن المقرر أن يتم بث مباشر على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب " CAFTV"، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات الفضائية مثل أون سبورت وبي إن سبورت.

ومن بين الجوائز التي سيتم توزيعها الآتي:

أفضل لاعبة أفريقية (سيدات) 2025

جائزة أفضل لاعب أفريقي (رجال) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال وسيدات) 2025

منتخب العام (رجال وسيدات) 2025

نادي العام (رجال وسيدات) 2025

أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025

صلاح يرغب في تكرار إنجازه التاريخي

كان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين أولهما كانت في عام 2017 و2018.

يشار إلى أن النادي الأهلي غاب عن الترشيح للقوائم النهائية في جوائز الأفضل في أفريقيا سواء كان في جائزة أفضل نادي أو أفضل حارس أو أفضل لاعب داخل القارة.

وسيكون محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، من بين المدعوين لحضور حفل توزيع الجوائز حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم دعوة أيضا كلا من: "مصطفى حاجي، وجرفينيو، وراباح ماجر، ومحمد سيسوكو، وإدريس كاميني، وباتريك مبوما، وتاريبو ويست".

محمد صلاح كاف بيراميدز حكيمي حفل توزيع جوائز الأفضل 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg