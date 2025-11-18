تترقب الجماهير المصرية حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي ستقام في الثامنة مساء الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد في جامعة محمد السادس.

وتبدأ فعاليات الحفل بداية من الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تنتهي بتسليم جائزة أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعبة أفريقية لعام 2025.

ويتنافس المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب أفريقي مع الثنائي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، وفيكتور أوسيمين، لاعب فريق جالاتا سراي التركي.

كما أن الجماهير المصرية يهمها التعرف على أفضل لاعب داخل القارة السمراء، حيث يتنافس عليها الثنائي فيستون ماييلي، ومحمد الشيبي، لاعبا بيراميدز، ويتنافس عليها أيضًا أسامة لمليوي، لاعب نهضة بركان.

وفي جائزة أفضل نادي في أفريقيا يتنافس فريق بيراميدز الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، مع نهضة بركان وصنداونز الجنوب أفريقي.

كيف تشاهد الحفل؟

ومن المقرر أن يتم بث مباشر على قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب " CAFTV"، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات الفضائية مثل أون سبورت وبي إن سبورت.

ومن بين الجوائز التي سيتم توزيعها الآتي:

أفضل لاعبة أفريقية (سيدات) 2025

جائزة أفضل لاعب أفريقي (رجال) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025

جائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال وسيدات) 2025

منتخب العام (رجال وسيدات) 2025

نادي العام (رجال وسيدات) 2025

أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025

صلاح يرغب في تكرار إنجازه التاريخي

كان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين أولهما كانت في عام 2017 و2018.

يشار إلى أن النادي الأهلي غاب عن الترشيح للقوائم النهائية في جوائز الأفضل في أفريقيا سواء كان في جائزة أفضل نادي أو أفضل حارس أو أفضل لاعب داخل القارة.

وسيكون محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، من بين المدعوين لحضور حفل توزيع الجوائز حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث سيتم دعوة أيضا كلا من: "مصطفى حاجي، وجرفينيو، وراباح ماجر، ومحمد سيسوكو، وإدريس كاميني، وباتريك مبوما، وتاريبو ويست".