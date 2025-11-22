انتهت فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر بنتائج مثيرة بالنسبة لمنتخب مصر الأول والمنتخب الثاني أيضًا.

ولعب منتخب مصر الأول مباراتين وديتين بقيادة حسام حسن، حيث تلقى هزيمة في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بنتيجة 2-0، قبل أن يهزم كاب فيردي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

أما منتخب مصر الثاني فانتصر على منتخب الجزائر في أول مباراة ودية بينهما بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادل مع نفس المنتخب في مباراة ودية دون أهداف، وذلك استعدادا لبطولة كأس العرب.

وبعيدا عن منتخبي مصر، فمن المنتظر عودة بعض اللاعبين الدوليين للأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي مثل المغربي أشرف بنشرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج، والسلوفيني نيتس جراديشار.

ماذا قدم شبيبة القبائل في الموسم؟

وبعد عودة لاعبي الأهلي بالتحديد من التوقف الدولي، ستكون أمام الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، مهمة معالجة بعض الأمور قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي مساء يوم السبت المقبل، لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز".

وقبل مباراة الأهلي، نبرز ما قدمه فريق شبيبة القبائل طوال الموسم الحالي 2025-26.

ولعب شبيبة القبائل في الدوري الجزائري لعب 9 مباريات انتصر في 4 وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين ليجمع 15 نقطة واحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسجل الشبيبة في الدوري الجزائري 11 هدفا واستقبل 8 أهداف.

بدأ فريق شبيبة القبائل بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول، حيث انتصر ذهابا على جولد ستارز الغاني بنتيجة 2-0، قبل أن يفوز في الإياب بنتيجة 5-0، ليتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني وينتصر على الاتحاد المنستيري ذهاب بنتيجة 3-0، وفي الإياب فاز بنتيجة 2-1.

تاريخ مواجهات الفريقين

ولعب شبيبة القبائل مع الأهلي قبل مباراة دوري الأبطال المقبلة 6 مرات انتصر الأهلي مرة واحدة، وتلقى 3 هزائم وتعادلا في مباراتين.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في لقاء يقام يوم 6 فبراير 2026.