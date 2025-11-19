يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

ودائما ما تكون الجولة الافتتاحية في دور المجموعات صعبة نظرًا لرغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

نتائج الأهلي في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا آخر 15 عاما

نسخة 2010.. الأهلي تعادل خارج أرضه مع هارتلاند النيجيري 1-1

نسخة 2011.. تعادل مع الوداد بنتيجة 3-3 بالقاهرة

نسخة 2012.. فاز على مازيمبي 2-1

نسخة 2013.. تعادل مع الزمالك سلبيًا في الجونة

نسخة 2016.. خسر من زيسكو يونايتد 3-2 في زامبيا

نسخة 2017.. تعادل مع زاناكو الزامبي سلبيًا بملعب برج العرب

نسخة 2018.. تعادل مع الترجي سلبيًا بملعب برج العرب

نسخة 2019.. فاز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0 بملعب برج العرب

نسخة 2020 .. خسر من النجم الساحلي 1-0 في تونس

نسخة 2021.. فاز على المريخ السوداني 3-0

نسخة 2022.. بدأ الأهلي مشواره بالجولة الثانية بالتعادل السلبي مع الهلال السوداني، علمًا أن الجولة الأولى تم تأجيلها وأقيمت بعد ذلك ضد المريخ السوداني وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-2.

نسخة 2023.. بدأ الأهلي بالجولة الثانية ضد الهلال السوداني وخسر 1-0، وكانت الجولة الأولى تأجلت حينها ولكن فاز بها على القطن الكاميروني 3-0.

نسخة 2024.. فاز في الجولة الأولى على ميدياما الغاني 3-0 في القاهرة

نسخة 2025.. فاز على ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في القاهرة