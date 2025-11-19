المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مهمة صعبة تنتظر توروب.. ماذا يفعل الأهلي في افتتاحية مجموعات دوري الأبطال؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:54 م 19/11/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

ودائما ما تكون الجولة الافتتاحية في دور المجموعات صعبة نظرًا لرغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

طالع مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

نتائج الأهلي في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا آخر 15 عاما

نسخة 2010.. الأهلي تعادل خارج أرضه مع هارتلاند النيجيري 1-1

نسخة 2011.. تعادل مع الوداد بنتيجة 3-3 بالقاهرة

نسخة 2012.. فاز على مازيمبي 2-1

نسخة 2013.. تعادل مع الزمالك سلبيًا في الجونة

نسخة 2016.. خسر من زيسكو يونايتد 3-2 في زامبيا

نسخة 2017.. تعادل مع زاناكو الزامبي سلبيًا بملعب برج العرب

نسخة 2018.. تعادل مع الترجي سلبيًا بملعب برج العرب

نسخة 2019.. فاز على فيتا كلوب الكونغولي 2-0 بملعب برج العرب

نسخة 2020 .. خسر من النجم الساحلي 1-0 في تونس

نسخة 2021.. فاز على المريخ السوداني 3-0

نسخة 2022.. بدأ الأهلي مشواره بالجولة الثانية بالتعادل السلبي مع الهلال السوداني، علمًا أن الجولة الأولى تم تأجيلها وأقيمت بعد ذلك ضد المريخ السوداني وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3-2.

نسخة 2023.. بدأ الأهلي بالجولة الثانية ضد الهلال السوداني وخسر 1-0، وكانت الجولة الأولى تأجلت حينها ولكن فاز بها على القطن الكاميروني 3-0.

نسخة 2024.. فاز في الجولة الأولى على ميدياما الغاني 3-0 في القاهرة

نسخة 2025.. فاز على ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في القاهرة

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي شبيبة القبائل مباريات الأهلي ييس توروب موعد مباراة الاهلي القادمة موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبال الاهلي وشبيبة القبائل الأهلي ضد شبيبة القبائل

