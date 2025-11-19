أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن موافقة السلطات الأمنية على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل على ستاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل بالجولة الأولى في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن السلطات الأمنية وافقت على طلب النادي بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد ‏القاهرة في مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

ووجهت إدارة الأهلي الشكر ‏لوزارة الداخلية والقيادات الأمنية، لاستجابتها لطلب النادي والتيسير على جماهير الأهلي ‏لمساندة فريقها في هذه المباراة المرتقبة.

وصرح سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي بأن هذه الاستجابة جاءت لتعكس الدور الداعم ‏الذي تقوم به الجهات الأمنية للفرق المصرية عند مشاركاتها في البطولات القارية.