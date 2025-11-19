انتهى مساء اليوم الأربعاء، حفل جوائز الأفضل في قارة أفريقيا والتي يقدمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

واستضافت العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد جامعة محمد السادس، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا.

وتم نقل حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، وقناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب وقناة أون سبورت.

واعتمد كاف الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025 للحكم على مستوى جميع اللاعبين والأندية، كما سُلط الضوء على الإنجازات البارزة في كرة القدم النسائية.

جوائز حفل الأفضل في أفريقيا

وسيتم تسليم الجوائز الآتي:

1- أفضل لاعب أفريقي.

2- أفضل لاعبة أفريقية.

3- أفضل حارس أفريقي.

4- أفضل حارسة مرمى أفريقية.

5- أفضل لاعب داخل القارة.

6- أفضل مدرب رجال.

7- أفضل لاعب أفريقي شاب.

8- أفضل لاعبة أفريقية شابة.

9- أفضل نادي رجال.

10- أفضل منتخب رجال.

11- أفضل منتخب نسائي.

12- أفضل هدف في 2025.

صلاح ينافس حكيمي

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مع المغربي أشرف حكيمي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي.

كما دخل بيراميدز المتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي في منافسة مع نهضة بركان المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل ناد في أفريقيا.

كما يتنافس ثنائي بيراميدز محمد الشيبي وفيستون ماييلي على لقب أفضل لاعب داخل القارة بجانب أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

وستشهد الحفل تواجد النجم الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، ليسلم إحدى جوائز الحفل لصاحبها، وذلك بعدما تمت دعوته من قبل كاف.

وفي السطور التالية نستعرض ما يأتي في الحفل بالتفاصيل حتى نهايتها:

دخول استثنائي من حكيمي

استخدم أشرف حكيمي دراجة كهربائية من أجل الدخول لقاعة جامعة محمد السادس وذلك بسبب إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الألماني.

أفضل هدف

الفائز بجائزة أفضل هدف في عام 2025 هو كليمان مزيزي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني كالتالي:

𝑪𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 his place in history! 🌟



Mzize's unstoppable strike for Young Africans wins the Goal of the Year! ⚽️#CAFAwards2025 pic.twitter.com/zFQ8Z595Ps — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2025

أفضل لاعبة شابة.. فازت بها ضحى المدني، لاعبة منتخب المغرب لتكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تتوج بها.

أفضل لاعب صاعد هو عثمان معما الذي توج مع منتخب المغرب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم.

أفضل منتخب للسيدات للسيدات هو المنتخب النيجيري.

أفضل منتخب للرجال هو المنتخب المغربي تحت 20 عامًا وذلك بعد إنجازه بالتتويج ببطولة كأس العالم الأخير.

أفضل نادي في أفريقيا هو نادي بيراميدز الذي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بالإضافة إلى كأس السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا فاز بها فيستون ماييلي، مهاجم نادي بيراميدز.

أفضل حارس مرمى من السيدات فازت بها تشياماكا ننادوزي المحترفة في نادي باريس إف سي الفرنسي.

أفضل حارس في أفريقيا هو المغربي ياسين بونو حارس عرين الهلال السعودي ومنتخب المغرب في الوقت الحالي.

أفضل مدرب للرجال توج بها بوبيستا، مدير الفني لمنتخب كاب فيردي، الذي حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، متفوقا بذلك على محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا والمتوج ببطولة كأس العالم في النسخة الماضية.

أفضل لاعبة في أفريقيا توجت بها المغربية غزلان شيبان لاعبة فريق الهلال السعودي.

أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 توج بها أشرف حكيمي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والذي وصل بفريقه لنهائي كأس العالم للأندية 2025 وخسره أمام تشيلسي.

وتفوق حكيمي على الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي التركي.

الجوائز التي حصل عليها المغرب:

أفضل لاعب أفريقي (أشرف حكيمي - نجم المغرب وباريس سان جيرمان)

أفضل حارس أفريقي (ياسين بونو - حارس المغرب والهلال السعودي)

أفضل لاعب أفريقي شاب (عثمان معما الذي توج مع منتخب المغرب تحت 20 عاما بلقب كأس العالم)

أفضل لاعبة أفريقية شابة (ضحى المدني - لاعبة منتخب المغرب لتكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تتوج بها)

أفضل منتخب رجال (المنتخب المغربي تحت 20 عامًا)

أفضل لاعبة أفريقية (غزلان الشباك - لاعبة المغرب ونادي الهلال السعودي)

جوائز بيراميدز:

فاز نادي بيراميدز بجائزتين خلال حفل توزيع الجوائز في كاف وهم أفضل لاعب داخل القارة والتي توج بها فيستون ماييلي مهاجم الفريق السماوي، وجائزة أفضل ناد في أفريقيا.