عزز بيراميدز من هيمنة مصر في أفريقيا بعد فوزه بجائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء عن عام 2025.

بيراميدز تمكن من الحصول على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا في عام 2025 متفوقا على صنداونز ونهضة بركان بفضل فوزه بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

وأصبح بيراميدز ثالث نادٍ مصري يفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا بعد الأهلي والزمالك.

وحصل الأهلي على الجائزة (7 مرات)، الزمالك (مرة واحدة)، وبيراميدز (مرة واحدة).

جوائز كاف 2025.. بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

قائمة المتوجين بأفضل نادٍ في أفريقيا

- 2001: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

- 2002: الزمالك

- 2003: إنييمبا النيجيري

- 2004: إنييمبا النيجيري

- 2005: الأهلي

- 2006: الأهلي

- 2007: النجم الساحلي التونسي

- 2008: الأهلي

- 2009: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2010: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2011: الترجي التونسي

- 2012: الأهلي

- 2013: الأهلي

- 2014: وفاق سطيف الجزائري

- 2015: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2016: ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

- 2017: الوداد المغربي

- 2022: الوداد المغربي

- 2023: الأهلي

- 2024: الأهلي

- 2025: بيراميدز