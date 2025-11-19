المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيراميدز يضيف الجائزة التاسعة.. أندية مصر تتزعم أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:38 م 19/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

عزز بيراميدز من هيمنة مصر في أفريقيا بعد فوزه بجائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء عن عام 2025.

بيراميدز تمكن من الحصول على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا في عام 2025 متفوقا على صنداونز ونهضة بركان بفضل فوزه بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

وأصبح بيراميدز ثالث نادٍ مصري يفوز بجائزة الأفضل في أفريقيا بعد الأهلي والزمالك.

وحصل الأهلي على الجائزة (7 مرات)، الزمالك (مرة واحدة)، وبيراميدز (مرة واحدة).

جوائز كاف 2025.. بيراميدز أفضل نادٍ أفريقي

قائمة المتوجين بأفضل نادٍ في أفريقيا

- 2001: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

- 2002: الزمالك

- 2003: إنييمبا النيجيري

- 2004: إنييمبا النيجيري

- 2005: الأهلي

- 2006: الأهلي

- 2007: النجم الساحلي التونسي

- 2008: الأهلي

- 2009: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2010: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2011: الترجي التونسي

- 2012: الأهلي

- 2013: الأهلي

- 2014: وفاق سطيف الجزائري

- 2015: تي بي مازيمبي الكونغولي

- 2016: ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

- 2017: الوداد المغربي

- 2022: الوداد المغربي

- 2023: الأهلي

- 2024: الأهلي

- 2025: بيراميدز

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمد صلاح منتخب المغرب الزمالك بيراميدز حفل جوائز الكاف أشرف حكيمي موعد حفل جوائز الكاف 2025 حفل جوائز الكاف 2025 موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg