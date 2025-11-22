سيطرت الحسرة والحزن على صحف الجزائر بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها شبيبة القبائل أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

ماذا قالت الصحف الجزائرية بعد رباعية الأهلي أمام شبيبة القبائل؟

النهار الجزائرية

شبيبة القبائل ينهار أمام الأهلي

تلقى شبيبة القبائل هزيمة قاسية أمام الأهلي المصري بنتيجة 4-1، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تلك المباراة الكثير من النواقص الفنية والتكتيكية لدى الفريق الجزائري الذي بدا بعيدًا عن النسق العالي للمنافسة القارية.

ورغم أن شبيبة القبائل تأخر في النتيجة بهدفين إلا أنه سجل هدفا أعاد الأمل له ولكنه لم يكن كافيًا لإعادة الفريق إلى المباراة.

ومع استمرار الأخطاء الفردية، سجل الأهلي هدفين، ليؤكد تفوقه في المباراة برباعية.

صحيفة الخبر

سقوط مدوي لشبيبة القبائل في القاهرة

خسر شبيبة القبائل أمام الأهلي بنتيجة 4-1 خلال افتتاح مشاركته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وفرض نادي القرن الأفريقي ضغطا رهيبا على الشبيبة منذ البداية وتنوعت الهجمات على مرمى الحارس إدير حديد.

ورغم التأخر بهدفين إلا أن تغييرات جوزيف زينباور أحدثت انتعاشة بعدما استفاد منها شبيبة القبائل عقب استغلاله لخطأ مشترك بين دفاع الأهلي وحارسه الشناوي وتم تقليص النتيجة في الدقيقة 57.

وحاول شبيبة القبائل العودة إلى الديار بأقل الأضرار إلا أن هجمات الأهلي كانت قاتلة خصوصا مع دخول المتألق إمام عاشور الذي منح فريقه دفعة قوية وساهم في زيادة الأهداف في الدقائق الأخيرة.

وتأتي هذه الهزيمة لاستكمال البداية الكارثية لممثلي الجزائر في دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة فريق المولودية أمام الهلال السوداني أمس الجمعة.

صحيفة الجزائر الآن

شبيبة القبائل يسقط برباعية على أيدي الأهلي

استهلّ نادي شبيبة القبائل مشاركته في المنافسة الأفريقية بخسارة ثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 4-1.

وقدم الأهلي أداءً قويًا، معتمدًا على السرعة والضغط العالي، وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

ولم يستطع شبيبة القبائل أن يجاري الأهلي الذي بدا عليه التجانس الواضح في صفوفه وهو ما حسم المواجهة مبكرًا.

وينتظر شبيبة القبائل مهمة صعبة خلال المباريات القادمة، حيث أصبح مطالب بعدم الخسارة والحفاظ على حظوظه في مواصلة المشوار.