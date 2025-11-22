المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ظهور شيكابالا والركراكي.. لقطات من احتفال بيراميدز بجوائز الأفضل في أفريقيا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:52 م 19/11/2025
تواجد نادي بيراميدز في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي أقيمت في المغرب.

وشهد حفل الجوائز تتويج المغربي أشرف حكيمي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، وذلك بعدما ساهم في عدد كبير من الإنجازات مع نادي باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب لعل أبرزهم تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما توج الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، ليكون تاسع لاعب من الدوري المصري والأول بعيدا عن الأهلي.

وأيضا توج نادي بيراميدز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، بعدما فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، لتكون هذه المرة الأولى في تاريخه.

وظهرت خلال الصور سعادة بالغة لكل من مثل نادي بيراميدز في الحفل وكان على رأسهم الثنائي ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، والذي تسلم جائزة أفضل ناد في أفريقيا، وفيستون ماييلي أفضل لاعب داخل القارة السمراء.

كما تواجد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، خلال احتفالات بيراميدز، حيث سلم جائزة أفضل لاعب داخل القارة لماييلي بدعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما انفرد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب بممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وجمع بينهما حديثًا قصيرًا.

لمشاهدة لقطات من تتويج بيراميدز بالجوائز الأفريقية اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

واستضافت العاصمة المغربية الرباط وبالتحديد جامعة محمد السادس، حفل تسليم جوائز أفضل اللاعبين في أفريقيا.

واعتمد كاف الفترة من 6 يناير إلى 15 أكتوبر 2025 للحكم على مستوى جميع اللاعبين والأندية، كما سُلط الضوء على الإنجازات البارزة في كرة القدم النسائية.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا كاف بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

