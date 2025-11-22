تأكدت جاهزية الثنائية أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، للتواجد رفقة النادي الأهلي في مواجهة فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

جاهزية زيزو وتريزيجيه

وانتظم أحمد سيد زيزو، في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

وجاءت مشاركة زيزو في مران الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بمعسكر منتخب مصر الأخير، وتمثلت في آلام حول ‏أربطة الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة أوزبكستان.

كما شارك محمود حسن تريزيجيه، في التدريبات الجماعية، حيث أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي، أن تريزيجيه تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ‏نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.‏

وكانت الإصابة حرمت محمود تريزيجيه من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي أوزبكستان وكاب فيردي، بعدما تبين إصابته في اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإمارات.