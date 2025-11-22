المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. الأهلي يعلن جاهزية زيزو وتريزيجيه قبل مباراة شبيبة القبائل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:16 م 20/11/2025
أحمد زيزو محمود تريزيجيه

احتفال أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه ثنائي الأهلي

تأكدت جاهزية الثنائية أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، للتواجد رفقة النادي الأهلي في مواجهة فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، من المقرر أن تقام في السادسة مساء بعد غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

جاهزية زيزو وتريزيجيه

وانتظم أحمد سيد زيزو، في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

وجاءت مشاركة زيزو في مران الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بمعسكر منتخب مصر الأخير، وتمثلت في آلام حول ‏أربطة الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة أوزبكستان.

كما شارك محمود حسن تريزيجيه، في التدريبات الجماعية، حيث أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي، أن تريزيجيه تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ‏نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.‏

وكانت الإصابة حرمت محمود تريزيجيه من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي أوزبكستان وكاب فيردي، بعدما تبين إصابته في اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإمارات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل محمود تريزيجيه أحمد زيزو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg