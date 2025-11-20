أعلن النادي الأهلي عن موقف الثنائي حسين الشحات وأشرف داري من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

الشحات في المرحلة الأخيرة من التأهيل وداري يواصل المشاركة التدريجية

وأوضح بيان النادي أن حسين الشحات أدى تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، مؤكدًا أنه يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل العودة للمشاركة الكاملة في التدريبات، بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية.

أما أشرف داري، فقد واصل المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية وفقًا لبرنامج التأهيل البدني الخاص به، بحسب ما أكده الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق.

ومن جانبه، عقد المدير الفني يس توروب محاضرة للاعبين لمناقشة عدة جوانب تتعلق بالاستعداد للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل، التي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا في دور الـ32.