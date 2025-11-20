المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يكشف.. موقف الشحات وداري قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:16 م 20/11/2025
حسين الشحات

الشحات في المرحلة الأخيرة من التأهيل

أعلن النادي الأهلي عن موقف الثنائي حسين الشحات وأشرف داري من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

الشحات في المرحلة الأخيرة من التأهيل وداري يواصل المشاركة التدريجية

وأوضح بيان النادي أن حسين الشحات أدى تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، مؤكدًا أنه يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل قبل العودة للمشاركة الكاملة في التدريبات، بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية.

أما أشرف داري، فقد واصل المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية وفقًا لبرنامج التأهيل البدني الخاص به، بحسب ما أكده الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق.

ومن جانبه، عقد المدير الفني يس توروب محاضرة للاعبين لمناقشة عدة جوانب تتعلق بالاستعداد للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل، التي ستجمع الفريقين مساء السبت المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطي عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا في دور الـ32.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل أشرف داري حسين الشحات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

