واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، على ملعب "مختار التتش" بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

و‏كان المارد الأحمر قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي (1-0) ‏ذهابًا، وبنفس النتيجة في الإياب، بدور الـ32.

انتظام الدوليين في مران الأهلي

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين بالكامل، عقب نهاية الأجندة الدولية للمنتخبات، بعد انضمام مجموعة اللاعبين المشاركين مع ‏منتخباتهم الوطنية في معسكره الأخير.

وشارك في التدريبات أيضًا المجموعة التي تواجدت ضمن معسكر منتخب مصر لبطولة كأس العرب، ‏بخلاف المحترفين بالفريق.‏

ويتواجد ضمن التدريبات النجوم الأجانب، وهم المالي آليو ديانج والسلوفيني نيتس جراديشار والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان للتواجد مع منتخبات بلادهم.

توروب يعقد محاضرة فنية

في سياق متصل، عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، محاضرة للاعبين، من أجل مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وعلى رأس المباريات التي يخوضها الأهلي، ‏مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، مساء السبت القادم، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يحين موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بوصفها الناقل الحصري للبطولات الأفريقية في الشرق الأوسط.