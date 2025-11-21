كشف الثنائي بيدرو جونزالفيس، المدير الفني لنادي يانج أفريكانز التنزاني، وألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي، عن الاستعدادات للمباراة التي ستجمع بينهما في مستهل رحلتهما بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق يانج أفريكانز نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد يانج أفريكانز والجيش الملكي، رفقة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات مدرب يانج أفريكانز

استهل بيدرو جونزالفيس، تصريحاته قائلًا: "غدًا ستكون مباراتنا الأولى في مرحلة المجموعات، والجميع يقول إنها مجموعة الموت بسبب وجود أربعة فرق كبيرة. ولكن إذا أردت أن تكون بطلًا، يجب أن تتنافس مع الأبطال".

وأضاف: "فريق الجيش الملكي يمتلك فريقًا جيدًا يضم لاعبين مميزين، نحن لدينا فريق ممتاز أيضًا يمتلك انسجامًا جيدًا، إذا حصلنا على حماس كافٍ من الجماهير، فسنقدم مباراة رائعة بالتأكيد".

وأكمل: "أعلم أن منافسينا نظموا أنفسهم جيدًا في خط الوسط، لدي 32 لاعبًا، باستثناء اثنين مصابين، أحدهم هو كليمنت مزيزي، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئته على فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا، أنا واثق أن هذه الجائزة ستمنحه الحافز للقتال من أجل العودة إلى الملعب بحماس كبير".

وواصل مدرب يانج أفريكانز حديثه: "فلسفتي تتمثل في السيطرة على المباراة بأي ثمن، أحتاج أن يتفانى لاعبو فريقي كثيرًا، أهدافي الكبرى هي أن يلعب الفريق بشكل جيد، وأعتقد أن نتائج مباراة الغد ستأتي من الطريقة التي سنلعب بها جيدًا، أنا أؤمن أن النتائج الجيدة تأتي من مدى تعزيزنا للهدوء والتركيز".

وأتم حديثه: "عزيمة لاعبي يانج أفريكانز، هي الفوز يومًا ما بلقب أفريقيا، نحن لا نزال في أفضل عملية للوصول إلى حيث نحتاج أن نكون، لا يهم متى سنحقق هذا الكأس، فالعزيمة هي الشيء الأهم".

تصريحات مدرب الجيش الملكي

قال أكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي: "تعد المباراة الافتتاحية دائمًا محطة أساسية تمنح الفريق دفعة معنوية قوية للمضي قدمًا".

وزاد: "نمتلك خبرة مهمة في هذه المنافسة القارية وندرك جيدًا أجواءها ومتطلباتها، نحن مستعدون لهذه المواجهة وسندافع بكل جدية عن حظوظنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".