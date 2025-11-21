المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافسا الأهلي.. يانج أفريكانز والجيش الملكي: مستعدان للمواجهة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:05 م 21/11/2025
يانج أفريكانز

فريق يانج أفريكانز

كشف الثنائي بيدرو جونزالفيس، المدير الفني لنادي يانج أفريكانز التنزاني، وألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي، عن الاستعدادات للمباراة التي ستجمع بينهما في مستهل رحلتهما بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق يانج أفريكانز نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد يانج أفريكانز والجيش الملكي، رفقة النادي الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات مدرب يانج أفريكانز

استهل بيدرو جونزالفيس، تصريحاته قائلًا: "غدًا ستكون مباراتنا الأولى في مرحلة المجموعات، والجميع يقول إنها مجموعة الموت بسبب وجود أربعة فرق كبيرة. ولكن إذا أردت أن تكون بطلًا، يجب أن تتنافس مع الأبطال".

وأضاف: "فريق الجيش الملكي يمتلك فريقًا جيدًا يضم لاعبين مميزين، نحن لدينا فريق ممتاز أيضًا يمتلك انسجامًا جيدًا، إذا حصلنا على حماس كافٍ من الجماهير، فسنقدم مباراة رائعة بالتأكيد".

وأكمل: "أعلم أن منافسينا نظموا أنفسهم جيدًا في خط الوسط، لدي 32 لاعبًا، باستثناء اثنين مصابين، أحدهم هو كليمنت مزيزي، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئته على فوزه بجائزة أفضل هدف في أفريقيا، أنا واثق أن هذه الجائزة ستمنحه الحافز للقتال من أجل العودة إلى الملعب بحماس كبير".

وواصل مدرب يانج أفريكانز حديثه: "فلسفتي تتمثل في السيطرة على المباراة بأي ثمن، أحتاج أن يتفانى لاعبو فريقي كثيرًا، أهدافي الكبرى هي أن يلعب الفريق بشكل جيد، وأعتقد أن نتائج مباراة الغد ستأتي من الطريقة التي سنلعب بها جيدًا، أنا أؤمن أن النتائج الجيدة تأتي من مدى تعزيزنا للهدوء والتركيز".

وأتم حديثه: "عزيمة لاعبي يانج أفريكانز، هي الفوز يومًا ما بلقب أفريقيا، نحن لا نزال في أفضل عملية للوصول إلى حيث نحتاج أن نكون، لا يهم متى سنحقق هذا الكأس، فالعزيمة هي الشيء الأهم".

تصريحات مدرب الجيش الملكي

قال أكسندر سانتوس، المدير الفني للجيش الملكي: "تعد المباراة الافتتاحية دائمًا محطة أساسية تمنح الفريق دفعة معنوية قوية للمضي قدمًا".

وزاد: "نمتلك خبرة مهمة في هذه المنافسة القارية وندرك جيدًا أجواءها ومتطلباتها، نحن مستعدون لهذه المواجهة وسندافع بكل جدية عن حظوظنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

 

مباراة يانج افريكانز القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي يانج أفريكانز

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg