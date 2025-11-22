تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، تنطلق في تمام السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية.

تصريحات محمد الشناوي

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة شبيبة القبائل: "اعتادنا على التركيز الشديد، ونعرف أهمية وقيمة المباراة كما نسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية بعد الحصول على كأس السوبر وعقب نهاية فترة التوقف الدولي".

أضاف: "الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة وجاهز لمواجهة أي فريق، ومن يرغب في الحصول على اللقب، عليه أن يكون جاهزًا لمواجهة الجميع".

اختتم قائد الأهلي تصريحاته: "تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، كما أنه منذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد".

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.