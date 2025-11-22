المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يورتشيتش: ليس لدينا لاعبين للمنتخبات المحلية.. وسنلعب بكل قوة للفوز على ريفرز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:41 م 21/11/2025
كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

أكد الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على أهمية وصعوبة مباراة ريفرز يونايتد في بداية مشوار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، متطرقًا للحديث عن موقفه من انضمام وليد الكرتي لقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب.

وقال يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريفرز يونايتد: " بيراميدز نجح في التواجد على القمة وأصبح حاليًا الأفضل في القارة، وكما هو معروف فإن الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ عليها يعتبر أصعب بكثير".

وواصل: "بالتالي أمامنا مهمة صعبة للاستمرار في القمة خلال الموسم الجاري، وهدفنا دائمًا هو الفوز بكل مبارياتنا والمنافسة على كل البطولات".

وأكمل: "أثق كثيرًا في المجموعة الموجودة في الفريق، وهذا الفريق هو من حقق كل البطولات خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ونحن نلعب كل مبارياتنا للفوز وهذا أمر مهم، والحافز دائما لدينا متجدد من أجل الفوز بكل البطولات والاستمرار على قمة الكرة في قارة أفريقيا".

وتحدث المدير الفني عن الغيابات التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن هناك غيابات تتمثل في رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي بسبب الإصابة، بينما سيعود الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي بشكل متأخر، بسبب حضورهما لحفل جائزة الأفضل في القارة، ولن يتدرب الثنائي سوى مران اليوم قبل مواجهة الغد الهامة، ولكن في النهاية سيخوض فريقه اللقاء بكل قوة لتحقيق الفوز.

وحول موقفه من انضمام وليد الكرتي لمنتخب المغرب الثاني في كأس العرب علق قائلًا: "موقف بيراميدز واضح، والنادي ليس لديه لاعبين للانضمام للمنتخبات المحلية".

وتابع" "فقط نوافق على المنتخب الأول والأجندة الدولية، وبيراميدز بطل أفريقيا ولاعبوه يستحقون اللعب في المنتخبات الكبرى".

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يورتشيتش

