الأهلي ضد شبيبة القبائل.. بنشرقي يبحث عن هدف أفريقي غائب منذ 1492 يومًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:00 م 21/11/2025
أشرف بنشرقي

أشرف بنشرقي - الأهلي

يخوض المغربي أشرف بنشرقي نجم النادي الأهلي تحديًا خاصًا عندما يواجه شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري، غدًا السبت، في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا والتي تضم شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

7 لاعبين خارج الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

آخر هدف أفريقي لبنشرقي في 2021

يتطلع أشرف بنشرقي لاستعادة أهدافه الأفريقية بعد غياب 1492 يومًا (أي منذ 4 سنوات وشهر).

ويعود آخر هدف سجله بنشرقي في أفريقيا أمام توسكر الكيني يوم 22 أكتوبر لعام 2021 وكان بقميص الزمالك (4-0) في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

ومنذ ذلك التاريخ، لعب الجناح المغربي 12 مباراة في أفريقيا، صنع هدفا ولم يسجل.

وكان بنشرقي ابتعد لفترة عن القارة السمراء بعدما لعب لصفوف الجزيرة الإماراتي والريان القطري قبل أن ينضم لصفوف الأهلي في يناير 2025.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن بنشرقي خاض 42 في دوري أبطال أفريقيا بقميص الوداد والزمالك والأهلي حتى الآن، سجل 12 هدفا وصنع 8.

دوري ابطال افريقيا دوري أبطال أفريقيا أحمد سيد زيزو إمام عاشور اشرف بنشرقي

