أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن القائمة الرسمية لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق ريفرز يونايتد ضيفًا على بيراميدز، حامل لقب البطولة، في التاسعة مساء غدًا السبت، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، إلى جانب نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة ريفرز يونايتد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور فريق التأمين الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.