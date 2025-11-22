المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة بيراميدز لمواجهة ريفرز يونايتد.. بورتشيتش يدفع بالقوة الضاربة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:18 م 21/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن القائمة الرسمية لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق ريفرز يونايتد ضيفًا على بيراميدز، حامل لقب البطولة، في التاسعة مساء غدًا السبت، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، إلى جانب نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة ريفرز يونايتد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور فريق التأمين الأثيوبي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز قائمة بيراميدز ريفرز يونايتد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg