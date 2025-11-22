المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لقطات من تدريبات الأهلي الختامي قبل لقاء شبيبة القبائل (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

11:31 م 21/11/2025
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg
  • عرض 16 صورة
    galleryImg

أنهى فريق الأهلي، بقيادة ييس توروب المدير الفني، تدريباته من أجل خوض لقاء شبيبة القبائل في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مساء السبت على ملعب "استاد القاهرة" في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وتشهد المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا تواجد فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

لمشاهدة تدريبات الأهلي الختامية.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - أحمد مصطفى "زيزو" - طاهر محمد طاهر.

ترتيب مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg