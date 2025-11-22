بعودة الدوليين.. مران الأهلي استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل (صور)

لقطات من مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شبيبة القبائل (صور)

أنهى فريق الأهلي، بقيادة ييس توروب المدير الفني، تدريباته من أجل خوض لقاء شبيبة القبائل في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مساء السبت على ملعب "استاد القاهرة" في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وتشهد المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا تواجد فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - أحمد مصطفى "زيزو" - طاهر محمد طاهر.

