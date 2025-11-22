المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ"ديربي عربي".. الأهلي يستهل مشوار مجموعات دوري أبطال أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:01 ص 22/11/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد الأهلي لبدء مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بمواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي ينافس في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، التي تضم أيضا فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني بجانب شبيبة القبائل.

ويستضيف الأهلي نظيره الجزائري (السبت)، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 6 مساء.

وكشف الأهلي، مساء الجمعة، عن قائمته لمباراة شبيبة القبائل، وكان أبرز ما فيها هو عودة إمام عاشور. طالع القائمة بالكامل من هنا

ويفقد "المارد الأحمر" لخدمات مجموعة من لاعبيه أمام شبيبة القبائل، وذلك لأسباب مختلفة. طالع التفاصيل من هنا

جدير بالذكر أن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، حرص على عقد محاضرتين مع لاعبيه في اليومين الأخيرين، شهدتا عرض بعض لقطات الفيديو وتحليل لطريقة لعب شبيبة القبائل، خاصة خارج أرضه.

وحسب ما علم يلا كورة، فإن توروب "حذر لاعبيه من تحولات المنافس والهجمات المرتدة".

طالع مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك، في آخر مباراة خاضها قبل فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

بينما كان شبيبة القبائل قد تعثر قبل التوقف بالخسارة 0-1 أمام قسنطينة في الدوري الجزائري.

بطاقة المباراة

المباراة: الأهلي × شبيبة القبائل

البطولة: دوري أبطال أفريقيا

المرحلة: دور المجموعات

الجولة: الأولى

التاريخ: السبت 22 نوفمبر 2025

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

موعد المباراة: 6:00 مساء

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

