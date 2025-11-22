يستهل نادي بيراميدز مشواره في دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، مساء اليوم السبت.

ويلتقي بيراميدز مع ريفرز يونايتد، على أرضية استاد الدفاع الجوي، في تمام التاسعة مساءً.

ويستهل بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه، الذي توج به لأول مرة في تاريخه، بالنسخة الماضية، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويأمل بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، أن يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرًا، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الثلاثة، ثم كأس السوبر الأفريقي.

ويتسلح بيراميدز بعودة الثنائي فيستون ماييلي ومحمد الشيبي، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي، بالإضافة لتتويج المهاجم الكونغولي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2025.

وفي المقابل سيفتقد بيراميدز لخدمات الثلاثي: رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي، بداعي الإصابة، كما غاب مروان حمدي عن قائمة الفريق لمباراة اليوم.

وكانت القرعة قد أوقعت نادي بيراميدز في المجموعة الرابعة، برفقة كلا من: ريفرز يونايتد النيجيري، نهضة بركان المغربي وباور ديناموز الزامبي.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

المباراة: بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

الموعد: السبت 22 نوفمبر

التوقيت: التاسعة مساءً

الحكم: السوداني محمود إسماعيل

الملعب: الدفاع الجوي

القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD6

المعلق: محمد فوزي