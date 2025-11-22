ملف يلا كورة.. عودة إمام عاشور.. وسبب تأخر شيكو بانزا

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها إعلان قائمة الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

عودة إمام عاشور.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في بداية مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ التفاصيل: عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

شيكو بانزا: وفاة شقيقي سبب تأخر عودتي.. وسأرى جماهير الزمالك في الملعب قريبًا

كشف شيكو بانزا نجم نادي الزمالك، أن وفاة شقيقه هي السبب خلف تأخره في العودة للقاهرة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

اقرأ التفاصيل: شيكو بانزا يكشف سر تأخر عودته لتدريبات الزمالك

أحمد سليمان: تنازلت عن رئاسة الزمالك حبًا في النادي.. وتحملت ما لا يتحمله بشر

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم شعوره بالندم بعدما قرر عدم الترشح لرئاسة القلعة البيضاء في فترات سابقة، كاشفًا عن آخر تطورات ملف التعاقد مع حامد حمدان.

اقرأ التفاصيل: أحمد سليمان: تنازلت عن رئاسة الزمالك حبًا في النادي

بتواجد الكرتي وبنشرقي وبنتايك.. قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

كشف طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض منافسات البطولة، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2025.

اقرأ التفاصيل: قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

"التذاكر لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره قبل مباراة شبيبة القبائل الجزائري

يناشد النادي الأهلي، جماهيره من أجل الحضور المكثف في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يناشد جماهيره قبل مباراة شبيبة القبائل الجزائري

مران الزمالك.. محاضرة عبد الرؤوف.. وتخفيف أحمال قبل مواجهة زيسكو

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي

المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ التفاصيل: تخفيف أحمال في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو الزامبي

"تاريخا كبيرا ومباراة مرتقبة".. لاعب كايزر تشيفز يتحدث ليلا كورة عن مواجهة الزمالك والمصري

كشف ثابو سيلي، لاعب فريق كايزر تشيفز، التحديات التي تنتظره في منافسة الزمالك والمصري، خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ التفاصيل: لاعب كايزر تشيفز يتحدث ليلا كورة عن مواجهة الزمالك

مصدر في بيراميدز ليلا كورة: الكرتي لن ينضم للمغرب.. وكأس العرب غير مدرجة بالأجندة الدولية

أكد نادي بيراميدز، أنه لن يفرط في خدمات أي لاعب خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم وليد الكرتي، بعد اختياره في قائمة منتخب المغرب المشاركة ببطولة كأس العرب.

اقرأ التفاصيل: مصدر في بيراميدز ليلا كورة: الكرتي لن ينضم للمغرب