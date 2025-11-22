يواجه نادي بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويلتقي فريق بيراميدز بنظيره ريفرز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى، من مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

ويتواجد بيراميدز بالمجموعة الأولى في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، رفقة نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

يضرب بيراميدز موعدًا مع ريفرز يونايتد، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب 30 يونيو.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".

وترتكز رغبة بيراميدز في بداية مثالية بدور المجموعات، من أجل توجيه رسالة قوية تتضمن هدف السماوي في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به في الموسم الماضي.

قائمة بيراميدز أمام ريفرز يونايتد

ويدخل بيراميدز مباراته أمام ريفرز يونايتد بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون دا سيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.