مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

عودة بن رمضان وطاهر يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل الجزائري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:30 ص 22/11/2025
الأهلي

فريق الأهلي

استقر المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المواجهة التي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل

يميل ييس توروب، إلى أن يبدأ مباراته أمام شبيبة القبائل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يلتقي فريق الأهلي بنظيره شبيبة القبائل الجزائري، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

