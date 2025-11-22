استقر المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المواجهة التي ستجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل

يميل ييس توروب، إلى أن يبدأ مباراته أمام شبيبة القبائل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر.

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يلتقي فريق الأهلي بنظيره شبيبة القبائل الجزائري، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري الفضائي لمباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت 5".