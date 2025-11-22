المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ضربة البداية.. خريطة إذاعة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:25 م 22/11/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا مع نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 25-26.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، تأتي في افتتاح منافسات مرحلة المجموعات من البطولة القارية، لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

خريطة إذاعة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة Bein Sports HD 5، والتي يعلق على أحداثها، العماني خليل البلوشي.

ومن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل، هو بثها عبر قناة أون تايم سبورتس، على التردد الأرضي داخل مصر.

ويبدأ الأستوديو التحليلي لنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، بحلول الساعة 5:30 مساء اليوم، حيث يتواجد وائل جمعة نجم الأحمر السابق، رفقة الجزائري رفيق صيفي.

وعقب هذه مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، سيطير الأحمر إلى المغرب حيث يحل ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل مباراة الأهلي اليوم مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

