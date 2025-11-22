يضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا مع نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي 25-26.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، تأتي في افتتاح منافسات مرحلة المجموعات من البطولة القارية، لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

خريطة إذاعة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، في تمام السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة Bein Sports HD 5، والتي يعلق على أحداثها، العماني خليل البلوشي.

ومن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل، هو بثها عبر قناة أون تايم سبورتس، على التردد الأرضي داخل مصر.

ويبدأ الأستوديو التحليلي لنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، بحلول الساعة 5:30 مساء اليوم، حيث يتواجد وائل جمعة نجم الأحمر السابق، رفقة الجزائري رفيق صيفي.

وعقب هذه مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، سيطير الأحمر إلى المغرب حيث يحل ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مولاي الحسن في الرباط.