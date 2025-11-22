المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
عودة إمام عاشور وتواجد طاهر محمد.. بدلاء الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:08 م 22/11/2025
مران الأهلي

الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل، في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي أكثر من ورقة رابحة على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، تمنحه أفضلية في حال الحاجة إليهم.

ويتواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي، لأول مرة منذ مباراة إنبي في شهر سبتمبر الماضي؛ بسبب إصابته بفيروس A.

مقاعد بدلاء الأهلي أمام شبيبة القبائل

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي - أحمد السيد زيزو

المهاجم: محمد شريف.

ويلعب الاهلي ضمن المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائري تشكيل الأهلي بدلاء الأهلي

