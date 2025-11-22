شارك إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك إمام عاشور، لأول مرة مع الأهلي منذ 69 يومًا، حيث إن آخر لقاء له يوم 14 سبتمبر الماضي أمام إنبي.

وأصيب إمام عاشور بفيروس A، عقب مشاركته أمام إنبي لمدة 12 دقيقة.

وشارك إمام عاشور في مباراة وحيدة مع الأهلي هذا الموسم، حيث كان يعاني من إصابة في الكتف في بداية الموسم.

وكان إمام عاشور، قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

ويتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف أمام شبيبة القبائل الجزائري.