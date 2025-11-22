المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد غياب 69 يومًا.. إمام عاشور يشارك مع الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:48 م 22/11/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

شارك إمام عاشور في مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك إمام عاشور، لأول مرة مع الأهلي منذ 69 يومًا، حيث إن آخر لقاء له يوم 14 سبتمبر الماضي أمام إنبي.

وأصيب إمام عاشور بفيروس A، عقب مشاركته أمام إنبي لمدة 12 دقيقة.

وشارك إمام عاشور في مباراة وحيدة مع الأهلي هذا الموسم، حيث كان يعاني من إصابة في الكتف في بداية الموسم.

وكان إمام عاشور، قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

ويتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف أمام شبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا إمام عاشور

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg