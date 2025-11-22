أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في ضربة البداية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026 إلى جانب نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي وذلك على حساب صنداونز.

وجاء تشكيل بيراميدز ضد ريفرز يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمود جاد – محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمد رضا بوبو – بلاتي توريه – مصطفى زيكو – دودو الجباس".

جدير بالذكر أن فيستون ماييلي توج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.