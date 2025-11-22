المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
بقيادة أفضل لاعب في أفريقيا.. القوة الضاربة تقود تشكيل بيراميدز ضد ريفرز يونايتد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:45 م 22/11/2025
فيستون ماييلي

فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في ضربة البداية بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026 إلى جانب نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

وكان بيراميدز توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي وذلك على حساب صنداونز.

لمعرفة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. اضغط هنا

وجاء تشكيل بيراميدز ضد ريفرز يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمود جاد – محمد حمدي – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمد رضا بوبو – بلاتي توريه – مصطفى زيكو – دودو الجباس".

جدير بالذكر أن فيستون ماييلي توج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا فيستون ماييلي ترتيب دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ضد ريفرز يونايتد الأهرام ضد ريفرز يونايتد

