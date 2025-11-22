3 مكاسب للأهلي أمام شبيبة القبائل.. وأزمة دفاعية مقلقة

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليواصل ييس توروب مدرب الفريق الأحمر نتائجه الجيدة مؤخرًا.



وخرج توروب بعدة مكاسب من لقاء اليوم، كان على رأسها عودة لاعب خط الوسط إمام عاشور، بعد غياب طويل، حيث ساهم في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم ثم قدم حارس الضيوف لتسكن الشباك.



وتعد عودة إمام عاشور بمثابة تدعيم قوي لخط وسط الأهلي، بعدما كان أبرز نجوم الفريق، وهداف الدوري في نسخة الموسم الماضي، ليمثل إضافة هجومية جديدة في خط الوسط.



كما استغل توروب اللقاء لمنح الفرصة في الدقائق الأخيرة، للمهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم، بعد تألقه مع منتخب الناشئين، في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

كما استمر الرباعي الهجومي في تقديم أداء جيد، وزيارة شباك المنافس، بعدما سجل تريزيجيه ومحمد شريف هدفين في الشوط الأول، بصناعة أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

وفي المقابل استمرت أزمة الأهلي الكبرى في خط الدفاع، بعد استقبال هدف ذاتي بعد خطأ مشترك بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، بالإضافة لعدة فرص خطيرة في الشوط الثاني لصالح شبيبة القبائل.

ولا تزال الجبهة اليسرى تمثل صداعًا للمدرب الدنماركي، بعدما استقبل منها فريقه الهدف الأول، بالإضافة لفرصتين أبعدها بصعوبة الحارس مصطفى شوبير، حيث لم ينجح أحمد نبيل كوكا في شغل هذا المركز، مع استمرار غياب محمد شكري، مما قد يدفع الأهلي للبحث عن ظهير أيسر جديد في يناير المقبل.