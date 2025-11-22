وجه مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي رسالة إلى زميله أحمد الشناوي بعد إصابته، كاشفًا عن مكاسب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "أتمنى الشفاء للكابتن محمد الشناوي، ألف سلامة، وإن شاء الله يرجع لنا في أسرع وقت".

وأضاف: "الفوز على شبيبة القبائل هي بداية موفقة لنا في دوري أبطال أفريقيا، فهي البطولة المفضلة بالنسبة لنا".

وأكمل: "حققنا مكاسب عديدة من الفوز على شبيبة القبائل، حققنا أول 3 نقاط، وفزنا بنتيجة جيدة جدا وهذه رسالة للمنافسين، كما عاد إمام عاشور وأقوله حمدالله على السلامة وسعداء له بعودته وتسجيل هدف".

وتابع: "المباراة القادمة ضد الجيش الملكي المغربي، هو خصم صعب وقوي جدًا وسنقدم كل ما لدينا وأتمنى يكون التوفيق من نصيبنا، سندرسهم جيدًا وإن شاء الله سنعود بنتيجة إيجابية".

وبسؤاله عن تألقه في ركلات الترجيح بمباراة مصر ضد كاب فيردي بالبطولة الودية الأخيرة التي أقيمت بالإمارات، علق شوبير، قائلًا: "كنت سايبها على ربنا واجتهدت واشتعلت عليها بشكل جيد، وما حدث سيناريو جميل من ربنا الحمد لله".