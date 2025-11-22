أصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري، بيانا رسميا، يشكو خلاله من أزمة التذاكر التي حدثت في مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل (4-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيان شبيبة القبائل

وقال نادي شبيبة القبائل في بيانه: "في أعقاب الأحداث التي جرت في استاد القاهرة بشأن بيع تذاكر مباراة فريقنا ضد الأهلي، نود تقديم التفاصيل التالية:

وأضاف: "خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي كاف الذي عُقد قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر، حيث وضعنا شرط شراء هذه التذاكر عبر منصة "تذكرتي" وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا القيد، وهو توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر خاص واستثنائي على مستوى الاستاد".

وتابع: "ولدهشتنا العامة، تم تقليص الحصة إلى 750 تذكرة، متجاهلين لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على أن عدد تذاكر الفريق الزائر لا يقل عن 5٪ من عدد التذاكر المطروحة للبيع، وليس من عدد التذاكر التي تم بيعها".

وواصل بيان النادي الجزائري: "كما نفاجأ ونستغرب من الفوضى والخلط الذي حدث بخصوص الدعوات والبطاقات المقدمة لنادينا، وقد لوحظ ذلك أيضًا خلال مراسم استقبال وفدنا، والتي كانت دون مستوى التوقعات".

وأكمل: "هذا أمر غير مقبول، رغم انتقال رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي وحضوره مع جماهيرنا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بخصوص توفر التذاكر، ومع التزام نادينا الواضح بالاعتناء بهذه التذاكر، لم يُقدَّم أي حل بناء".

وشدد النادي الجزائري: "مثل هذا السلوك، الذي يخالف مبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

وأضاف: "ندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات ولضمان احترام حقوق جماهيرنا بالكامل".

وتابع: "لقد حرص شبيبة القبائل دائمًا وسيستمر في ضمان وضع جماهيره في أفضل الظروف وحماية كرامتهم وضمانها".

وأتم بيان شبيبة القبائل: "تأسف إدارة شبيبة القبائل على هذا الحادث وتعتذر عنه، وتشكر جماهيرها على حضورهم وصبرهم رغم كل هذه الصعوبات".