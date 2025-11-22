المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لا يمكن قبوله".. بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره في مباراة الأهلي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:15 ص 23/11/2025
الأهلي

الأهلي وشبيبة القبائل

أصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري، بيانا رسميا، يشكو خلاله من أزمة التذاكر التي حدثت في مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل (4-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بيان شبيبة القبائل

وقال نادي شبيبة القبائل في بيانه: "في أعقاب الأحداث التي جرت في استاد القاهرة بشأن بيع تذاكر مباراة فريقنا ضد الأهلي، نود تقديم التفاصيل التالية:

وأضاف: "خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي كاف الذي عُقد قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر، حيث وضعنا شرط شراء هذه التذاكر عبر منصة "تذكرتي" وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا القيد، وهو توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر خاص واستثنائي على مستوى الاستاد".

وتابع: "ولدهشتنا العامة، تم تقليص الحصة إلى 750 تذكرة، متجاهلين لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على أن عدد تذاكر الفريق الزائر لا يقل عن 5٪ من عدد التذاكر المطروحة للبيع، وليس من عدد التذاكر التي تم بيعها".

وواصل بيان النادي الجزائري: "كما نفاجأ ونستغرب من الفوضى والخلط الذي حدث بخصوص الدعوات والبطاقات المقدمة لنادينا، وقد لوحظ ذلك أيضًا خلال مراسم استقبال وفدنا، والتي كانت دون مستوى التوقعات".

وأكمل: "هذا أمر غير مقبول، رغم انتقال رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي وحضوره مع جماهيرنا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بخصوص توفر التذاكر، ومع التزام نادينا الواضح بالاعتناء بهذه التذاكر، لم يُقدَّم أي حل بناء".

وشدد النادي الجزائري: "مثل هذا السلوك، الذي يخالف مبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

وأضاف: "ندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات ولضمان احترام حقوق جماهيرنا بالكامل".

وتابع: "لقد حرص شبيبة القبائل دائمًا وسيستمر في ضمان وضع جماهيره في أفضل الظروف وحماية كرامتهم وضمانها".

وأتم بيان شبيبة القبائل: "تأسف إدارة شبيبة القبائل على هذا الحادث وتعتذر عنه، وتشكر جماهيرها على حضورهم وصبرهم رغم كل هذه الصعوبات".

مباراة شبيبة القبائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg