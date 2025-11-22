المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مجموعة الأهلي.. الجيش الملكي يقدم شكوى لـ "كاف" بسبب الظلم التحكيمي أمام يانج أفريكانز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:39 ص 23/11/2025
الجيش الملكي

الجيش الملكي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الجيش الملكي المغربي، قرر تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للاحتجاج على الظلم التحكيمي في مباراة يانج أفريكانز التنزاني.

وخسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

احتجاج الجيش الملكي

ووفقاً لصحيفة "البطولة" المغربية، قرر الجيش الملكي مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، احتجاجا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له أمام يانج أفريكانز.

وأحرز الجيش الملكي هدفاً في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية تحولت إلى هدف بعد ضربة رأس، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وقالت الصحيفة المغربية، إن الجيش الملكي قرر تقديم احتجاج رسمي لدى "كاف" بعد إلغاء هدف صحيح للفريق بداعي وجود التسلل، رغم أن اللقطات التلفزيونية أثبتت عكس ذلك.

وقاد الحكم الإيفواري مودست ريشارد كوكورا المباراة، بمساعدة مواطنيه هيرمان ديريري وأبا ميدارد إتيان، بينما تولى كواسي فريدريك فرنسوا بيرو مهمة الحكم الرابع.

ويستعد الجيش الملكي لمواجهة نظيره الأهلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي الجيش الملكي يانج أفريكانز

